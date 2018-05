Kampong treft Bloemendaal in finale Euro Hockey League

Kampong toonde zijn effectiefste gezicht op ’t Kopje in Bloemendaal en kwam na krap twee minuten spelen al op voorsprong. Robbert Kemperman wist met een tip-in op het schot van Bjorn Kellerman keeper Amaury Timmermans te verschalken. Kampong stond toen al met één been in de finale, omdat velddoelpunten dubbel tellen in de EHL: 2-0.