Kampong voelt zich in steek gelaten door KNVB: ‘We zijn tegen elke vorm van discriminatie’

Voetbalclub Kampong is niet blij dat de KNVB een nieuwe actie in het kader van de OneLove-campagne heeft geschrapt. ,,Wij voelen ons in de steek gelaten”, zegt voorzitter Kyra Stefels.

De brief die Stefels maandag namens haar club aan KNVB-voorzitter Jan Dirk van der Zee stuurde, liegt er niet om. Ze schrijft onder andere: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk dat de KNVB zo veel spelers op onze velden in de kou laat staan. Spelers die alle steun nodig hebben, omdat ze gediscrimineerd worden of niet zichzelf kunnen zijn. Het bespreekbaar maken van taboes vergt moed én een lange adem. Helaas moeten we constateren dat het de KNVB aan moed ontbreekt. Zo blijven we mijlenver verwijderd van een inclusieve cultuur op onze velden en dat is onacceptabel.’

De OneLove-campagne van de voetbalbond is een statement tegen iedere vorm van uitsluiting op het veld. Onlangs droegen alle aanvoerders in het profvoetbal de in regenboogkleuren uitgevoerde OneLove-band, behalve de captains van Feyenoord (Orkun Kökcü) en Excelsior (Redouan El Yaakoubi).

Quote Wij waren heel blij dat de KNVB hier aandacht voor vroeg en vinden het uitermate teleurstel­lend dat de campagne is stopgezet Kyra Stefels

Dat zorgde voor zo veel ophef dat de KNVB de in november geplande herhalingsactie annuleerde. ‘Bij Kampong zijn we tegen elke vorm van discriminatie vanwege achtergrond, gender of beperking. Wij waren heel blij dat de KNVB hier aandacht voor vroeg en vinden het uitermate teleurstellend dat de campagne is stopgezet’, schreef Stefels, die dinsdag werd gebeld door Van der Zee.

Ze kreeg te horen dat de band niet meer wordt gedragen, maar dat de campagne niet is stopgezet. Stefels waardeert het contact, maar blijft kritisch. ,,Ik vind dat de KNVB een grotere jas mag aantrekken en een steviger plek moet innemen in de discussie of de huidige cultuur in het voetbal nog wel de juiste is.”

