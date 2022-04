Kan FC Utrecht weer eens stunten in de Kuip? ‘Feyenoord met dezelfde wapens bestrijden’

De mooiste zege in de Kuip behaalde FC Utrecht op 1 juni 2003. In de bekerfinale was de ploeg van Foeke Booy te sterk voor Feyenoord, dat in eigen stadion dankzij doelpunten van Igor Gluščević, die twee keer scoorde, Jean-Paul de Jong en Dirk Kuijt met 4-1 klop kreeg. Maar in competitiewedstrijden valt er doorgaans weinig te halen in Rotterdam. Dat begon al bij de eerste wedstrijd in de historie van de Utrechtse fusieclub. Op 19 augustus 1970 verliest FC Utrecht ondanks een vroeg openingsdoelpunt van Jan Groenendijk met 4-1 van Feyenoord.