Kansloze nederlaag FC Breukelen in thuisduel met Sportlust'46

Halverwege het duel stond het nog steeds 0-0 en dat mocht gerust een klein wonder worden genoemd. Al na acht minuten had Sportlust'46-aanvaller Moussa Kalisse (ex-Magreb'90) de hoek voor het uitkiezen. FC Breukelen-doelman Nick Turksma koos echter de goede hoek en stond een half uur later opnieuw paraat toen Zakaria Issarti (vorig jaar Hercules) voor hem opdook. Verder kregen de gasten nog drie opgelegde kansen, maar de ploeg uit Woerden had het vizier duidelijk niet op scherp. De ploeg van Frans Schuitemaker kreeg slechts één mogelijkheid, maar de inzet van middenvelder Raoul Sam-Sin raakte de buitenkant van de paal.

Na rust was het al snel raak. Issarti schoot met rechts de bal in de verre hoek en Turksma was nu kansloos. De Woerdense doelpuntenmachine kwam daarmee op gang en uiteindelijk werd het 2-5, waarbij Turksma met nog meer fraaie reddingen een grotere nederlaag voorkwam.



Er was ook een lichtpuntje voor FC Breukelen; de ploeg maakte de eerste twee competitietreffers. Dave Hensbergen scoorde de 4-1, Daniël Kops maakte er in de slotseconde uit een strafschop 5-2 van. FC Breukelen heeft nu één punt uit drie wedstrijden.