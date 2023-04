Karavaan van 500 supporters mee met Dalto naar korfbalfinale: ‘Iedereen heeft gigantisch veel zin’

Een karavaan van iets meer dan 500 Dalto-supporters trekt morgen naar Papendrecht. Eerder deze week waren de 420 beschikbare kaarten binnen anderhalf uur uitverkocht. Ook de extra toegekende tachtig kaarten gingen als warme broodjes over de toonbank. Vanavond om 19.00 uur is de PKC-hal een soort Hoenderdaal in het klein.