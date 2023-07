Keeperssoap bij FC Utrecht: twee keepers willen weg nu Vasilis Barkas terug is

SMVC Fair Play na promotie de hoogst spelende club in Culemborg, maar zonder kantine en kleedka­mers

SMVC Fair Play is komend seizoen de hoogstspelende club uit Culemborg. Het eerste elftal van de voetbalclub promoveerde naar de derde klasse, maar doet dat nog altijd zonder eigen accommodatie. ,,Ik schaam me er soms voor dat we tegenstanders niet fatsoenlijk kunnen verwelkomen.”