Kees (79) verdiende minstens een half miljoen euro voor PVCV uit liefde voor zijn club

‘Wil je een lootje kopen?’ Kees van Rijnsoever probeert al bijna vijftig jaar op allerlei manieren geld te verdienen voor het voetbalcluppie uit zijn geboortedorp Vleuten, die hij liefkozend Peef noemt. Die liefde is absoluut wederzijds, want zonder zijn bijdragen was de financiële situatie van PVCV, dat op 3 augustus negentig jaar bestaat, ongetwijfeld een stuk minder rooskleurig.