Kirtan Boedhoe stapt op bij Maarssen: ‘Trainer zijn is mijn hobby en het moet wel leuk blijven’

Opmars PVCV blijft voortduren: ‘Eigenlijk doen we gewoon hetzelfde als voor de winterstop’

Tijdens de winterstop stond PVCV met vijf punten nog stijf onderaan in de tweede klasse. Maar hoe snel het kan verkeren in het voetbal blijkt maar weer, want inmiddels heeft de club uit Vleuten de smaak te pakken met vier overwinningen uit de laatste vijf wedstrijden. ,,Het kwartje valt nu wel de goede kant op.”