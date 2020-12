Korte kerst voor FC Utrecht: ‘Dat het nog beter moet, is duidelijk’

En waar alle eredivisieselecties nu mogen genieten van een welverdiende winterstop, moeten FC Utrecht en AZ zich nog één keer opladen voor komende zondag. Dat neemt niet weg dat trainer René Hake zijn selectie morgen een dag vrij gunt, op Eerste Kerstdag. Daarbij moeten spelers en staf zich wel even laten testen op het coronavirus op een nabijgelegen locatie. ,,We hebben vier wedstrijden in tien dagen gespeeld”, vertelt Hake. ,,Dus dan is het belangrijk om een bepaalde frisheid te creëren. Het zou slecht zijn als we zaterdag hard moeten trainen om fit te zijn voor zondag. Fit zijn we wel. Het gaat nu om frisheid en dat willen we creëren door ze een dag met vrienden en familie laten te zijn, al is het beperkt.”

Winnen

FC Utrecht boekte in de midweekse speelronde eindelijk eens een opsteker door te winnen bij FC Emmen (2-3), na een reeks van zeven eredivisieduels en een KNVB-bekerwedstrijd zonder zege. ,,Dat er na een lange periode van niet winnen sprake is van opluchting, is vanzelfsprekend”, aldus Hake. ,,Dan is het gevoel ook beter. Anderzijds is het maar één wedstrijd en dat het allemaal nog steeds beter moet, dat is ook wel duidelijk.”

Hake kan bij winst op AZ een belangrijke stap zetten richting zijn evaluatiemoment in de winterstop, waar zijn toekomst zal worden besproken. Over wie hij kan beschikken tegen AZ, is drie dagen voor de wedstrijd nog lastig in te schatten. ,,Er zijn wat pijntjes en er is vanzelfsprekend vermoeidheid na afgelopen dinsdag”, aldus Hake, die sowieso niet over Adam Maher (knie), Emil Bergström (hamstring), Maarten Paes (hersenschudding) en Leon Guwara (niet fit) kan beschikken. ,,De basisspelers van dinsdag zijn vanmorgen even buiten geweest. De ene had wat last van zijn heup, de ander van zijn knie, maar ze konden wel wat doen op het veld. Het is afwachten hoe dat uitpakt richting zaterdag na de training.”