Lange schorsing omgezet in vrijspraak: opluchting bij DHSC-doelman Nick Turksma

Turksma kreeg eind vorig seizoen rood in de veelbesproken uitwedstrijd tegen DUNO (2-1 verlies), een duel waarin vijf rode kaarten vielen . In de slotfase nam de doelman het op voor zijn broer Roy die van scheidsrechter Dominique Prick zijn tweede gele kaart kreeg. ,,Waar ben je nou mee bezig, met al die kaarten man”, zei hij tegen de arbiter. ,,Dit kan je niet flikken.”

Volgens Turksma was dit het enige dat hij tegen de leidsman zei, maar de tuchtcommissie van de KNVB was onverbiddelijk: acht wedstrijden schorsing. Turksma en DHSC gingen met succes in beroep tegen deze straf, want de lange schorsing werd omgezet in vrijspraak. ,,Ik vind het een terechte uitspraak en ben enorm opgelucht”, reageert de keeper op het besluit.