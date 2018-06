Laurien Leurink van Laren naar SCHC

,,Mijn doel is goud halen op de Olympische Spelen in Tokio en SCHC heeft een team waarin ik me verder kan ontwikkelen'', zegt Leurink. ,,'Stichtse' speelt de laatste jaren altijd play-offs en ik wil graag een bijdrage leveren aan de volgende stap.''



De middenveldster greep twee jaar geleden met Oranje net naast de olympische titel in Rio de Janeiro. De Nederlandse hockeysters moesten in de finale via shoot-outs buigen voor Groot-Brittannië. Leurink behoorde tot de vier speelsters die hun shoot-out misten. Afgelopen jaar pakte de middenveldster met Oranje in eigen land wel de Europese titel. Leurink ontving ook een individuele prijs, voor het mooiste doelpunt van het toernooi.