Leeftijd maakt FC Utrecht-icoon Van der Maarel (33) zelfbewuster: ‘Ik vind dat ik iets waard ben’

Soms, zegt Mark van der Maarel (33), is er slechts iets kleins voor nodig om een stemming te doen kantelen. Dat kan die ene goede wedstrijd zijn, een daverende stunt. Of, zoals vorige week vrijdag, een 3-4 zege op Fortuna Sittard. ,,We beseffen echt wel dat het niet fantastisch was in Limburg”, zegt de FC Utrecht-routinier, die morgen tegen Vitesse weer in het hart van de defensie staat. ,,Feit is dat het gevoel weer een stuk positiever is. Zo werkt het nu eenmaal in het voetbal.” Daarna, lachend: ,,Zeker hier.”