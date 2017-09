LIVE: Groningen slaat gaatje met Hercules via vrije trap Bacuna

KNVB-bekerIn stadion Galgenwaard neemt derdedivisionist Hercules het in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen FC Groningen. De aftrap is 18.30 uur. Kunnen de Utrechters stunten of is het niveauverschil te groot? Verslaggever Stan Bos twittert over alle wetenswaardigheden en uiteraard de wedstrijd zelf. Mis niets in dit liveblog!