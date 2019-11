Lorena Wiebes wielertalent van het jaar

Column ‘Jan Verkaik wist precies welke spelers bij FC Utrecht pasten’

18 november Bij het lezen van het verhaal met Jan Verkaik in deze krant moest ik terugdenken aan onze gezamenlijke tijd bij FC Utrecht. Ik ken Jan van de scouting. Hij kende alles en iedereen en schreef dat op in een boekje. Als wij een bespreking hadden en Jan koffie ging halen, verstopten we snel zijn boekje. Dan was-ie helemaal in paniek.