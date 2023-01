Lorenzo Ebecilio via White Hart Lane en Bernabéu naar DHSC: ‘Ik vind het leuk om te helpen’

De blessuretijd was amper ingegaan toen Lorenzo Ebecilio dankzij defensief geklungel van d’Olde Veste’54 de kroon op zijn debuut voor DHSC kon zetten. Met een schot in de verre hoek bepaalde de oud-prof de eindstand in het waterkoude Ondiep op 3-0. Groots was het allemaal niet wat de Utrechters lieten zien, maar door de driepunter en het gelijkspel in de topper tussen DETO en Eemdijk (2-2) staat DHSC nu alleen tweede, maar bedraagt de achterstand op koploper Eemdijk nog altijd acht punten.