Maarssen krijgt na succesvol protest alsnog promotiekans: ‘Lijkt wel of wij negen levens hebben’

voetbal totaal Hoop voor FC Breukelen, IJFC degradeert, VVIJ komt niet opdraven: een rondje langs de velden

In het eerste nacompetitieweekend degradeerden IJFC en De Merino’s uit de eerste en tweede klasse, terwijl VVIJ niet kwam opdagen bij hun nacompetitiewedstrijd. Ook is er hoop voor ploegen op promotie of handhaving. Voor die clubs wordt het een spannende week. Dit is het overzicht van het amateurvoetbal.

12 juni