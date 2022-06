Maarssen mist energie én promotie: ‘Een aantal oudere spelers had er duidelijk geen zin in’

Maarssen had zich vanavond de reis naar Amsterdam kunnen besparen. De ploeg legde zo weinig energie aan de dag in de verlenging die moest worden overgespeeld, dat AFC eenvoudig met 2-0 won. Maarssen voetbalt ook komend seizoen in de tweede klasse.