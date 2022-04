Maarssen overleeft stormen en is titelkandidaat na winst bij De Meern: ‘We hebben een hecht team’

Maarssen doorstond dit seizoen vele stormen, maar blijkt ook in staat te dansen in de regen. Door winst in de topper bij De Meern (0-1) ligt de competitie in 2B plotseling helemaal open. ,,We doen weer mee om het kampioenschap.”