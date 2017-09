Magreb '90 kansloos in Ermelo tegen DVS'33

Magreb’90 had niets in te brengen op de Veluwe. In het spel van de Utrechters was dan ook geen duidelijke lijn te herkennen, of het moet de ruimte zijn geweest die het liet in de middelste linie. Geen schim was de ploeg, die vorige week tegen Odin’59 met een prima veldbezetting de eerste overwinning van deze competitie boekte.