Magreb'90 lijdt tegen beloften FC Twente vierde nederlaag op rij

Juist de ontmoeting tegen de Twentenaren had voorafgaand aan het duel voor hoop gezorgd. De ploeg van trainer Dennis Demmers, vorig jaar competitiegenoot van GVVV in de Tweede Divisie, was op vreemde bodem nog niet aan punten gekomen. Dat, met het feit dat de afstand drie punten betrof in het voordeel van de bezoekers, bood voor Magreb perspectief.