Marathonschaatser Marc Middelkoop loopt dubbele beenbreuk op, gevreesd wordt voor einde carrière

Marathonschaatser Marc Middelkoop (24) uit Culemborg liep vorige week vrijdag bij een val tijdens de training van zijn schaatsteam A6.nl in Heerenveen een dubbele beenbreuk op. Gevreesd wordt voor het einde van zijn schaatscarrière. ,,Toch ben ik nu wel op een kruispunt beland waar ik me afvraag wat ik wil of hoe ik verder moet met deze sport”, zegt hij in schaatsen.nl.

In dat artikel reconstrueert de jonge Culemborger, die uitkomt in het hoogste niveau van het marathonschaatsen, zijn valpartij nauwgezet. Bij het invoegen van een teamgenoot in het treintje dat de rijders van A6.nl hadden geformeerd, raakte Middelkoop in een bocht bij het overstappen de schaatsen van zijn voorganger.

,,En hetzelfde moment ging ik onderuit”, is te lezen. ,,Er was geen tijd meer mijn lichaam zo te positioneren dat ik in een veiligere houding naar de kussens toe gleed. Ik vloog er met een gestrekt been tegenaan, zag direct een bult op dat been en wist: die is gebroken.’

Quote Elke keer na een tegenslag ben je er klaar mee, en toch vind je de motivatie om terug te knokken Marc Middelkoop

Het noodlot achtervolgt Middelkoop al langer: amper driekwart jaar geleden scheurde hij zijn milt bij een wedstrijd op Zweeds natuurijs, brak een sleutelbeen brak op de skeelerbaan en moest met een gescheurde kruisband lang aan de kant blijven, zo memoreert schaatsen.nl in haar artikel.

Middelkoop daarin: ,,Elke zware kwetsuur is er een te veel, dat kan ik onderhand wel zeggen. Die van Zweden was een heel pittige, al kon ik weer relatief vlug aan de gang, zij het dat erg lang duurde voordat ik op mijn oude niveau terugkeerde. Elke keer na een tegenslag ben je er klaar mee, en toch vind je de motivatie om terug te knokken.”

‘Naar alle verwachting ten einde’

Zijn schaatsteam A6.nl meldt op Instagram dat het seizoen van Middelkoop ‘naar alle verwachting ten einde is en hij de tijd zal moeten nemen voor zijn herstel’. Daar is hij zelf blijkens zijn uitspraken op schaatsen.nl ook duidelijk van doordrongen. En wellicht is de blessure het einde van zijn carrière, zo liet hij min of meer doorschemeren.

,,Toen ik vorige week op het ijs lag met mijn been in de lucht en mijn ploegleidster Manon Hekman-Kamminga bij me zat, was mijn eerste uitspraak: ik kan het nu niet meer opbrengen, geloof dat het klaar is”, vertelt hij. ,,Dat bleef die avond en ook de dagen erna hangen. Momenteel ben ik niet zo bezig meer met de toekomst, omdat ik er niet echt aan wil denken. Het schiet weleens door mijn hoofd, maar het gaat me meer om beter ter been te raken en stapjes vooruit te zetten.”

