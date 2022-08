Met Jens Toornstra in de gelederen is FC Utrecht klaar voor Ajax: ‘Hij zorgt voor een kwaliteitsinjectie’

Als Henk Fraser na de vrijdagtraining wordt gevraagd of Jens Toornstra zondagmiddag direct aan de aftrap staat tegen Ajax, slaakt de FC Utrecht-trainer een zucht. ,,Tja”, zegt hij dan, quasi-peinzend. ,,Ik kan me natuurlijk niet veel fouten meer permitteren.” En daarna: ,,Geintje dit, hè.”



Dat de van Feyenoord overgekomen middenvelder gaat starten tegen de Amsterdammers, lijdt nauwelijks twijfel. Want, stelt Fraser: ,,Hij is topfit en speelklaar.” Dat de coach naast het blije nieuws over de komst van Toornstra nog genoeg zorgen heeft, is niettemin glashelder. Na gelijke spelen tegen RKC en Cambuur en een nederlaag tegen FC Emmen, is een overtuigend optreden tegen Ajax min of meer noodzaak. ,,Liever heb je de situatie van móeten pas in de play-offs”, stelt Fraser. ,,Wij zitten nu in die situatie. Daarvan zijn we ons bewust.”