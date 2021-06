Met stagiair Wesley Sneijder in de staf jaagt DHSC op promotie naar derde divisie

Het overzicht met de overschrijvingen in het amateurvoetbal van vorige week in deze krant roept de vraag op of het heilige vuur bij DHSC is gedoofd. Jesse Oliekan (FC De Bilt), Mike van Oostrom (Montfoort) en Tim van de Berg (DVS’33) verlaten de club uit Ondiep. Gisteren volgde de bevestiging van het vertrek van Tijjani Noslin. De talentvolle vleugelaanvaller pakt zijn kans in het betaalde voetbal en verkast naar TOP Oss.