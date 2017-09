Moedig De Meern ten onder tegen profs van PEC Zwolle

Wat restte was een gemoedelijke bekeravond aan de Loenenseboslaan. In een prima ambiance vol vrolijkheid zagen 1.400 toeschouwers De Meern dapper voetballen. Strijden was misschien een te groot woord, al deed de thuisploeg er met een 5-4-1 opstelling alles aan om de schade te beperken tegen de profs uit Zwolle. Kansen kreeg De Meern echter nooit.



Voor PEC kwam de zege makkelijk tot stand. De minieme kans op een stuntje van De Meern was al na 17 minuten vervlogen door een treffer van Stef Nijland. Keeper Jordi Haneveld was een kwartier later opnieuw kansloos op een lobje van Younes Namli. Na een makkelijk gegeven strafschop van scheidsrechter Gözübüyük - Hakan Yasar haakte Kingsley Ehizibue- hield Piotr Parzyszak vanaf de stip het hoofd koel: 0-3.



De ruststand leek in een afstraffing te eindigen, maar De Meern presenteerde zich na de hervatting niet als een ploeg die zich naar de slachtbank wilde leiden. ,,Kom op jongens, het kan nog,” riep een vrouwelijke supporter toen een vierde treffer op zich liet wachten. PEC geloofde het wel tegen de amateurs en drukte pas in de 71ste minuut doeltreffend af. Wouter Marinus leek daarmee de eindstand op de allereerste bekeravond in de clubhistorie van De Meern te bepalen, maar een 0-5 uitslag ging uiteindelijk de clubannalen in. Gözübüyük toonde in de 90ste minuut opnieuw geen clementie, Youness Mokhtar vanaf de stip evenmin.