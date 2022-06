Na de pijn van de degradatie volgt bezinning bij SCHC: ‘Ik ben geen opgever’

Voorafgaand aan het seizoen wilde SCHC een luis in de pels zijn. De Bilthovenaren waren dat bij vlagen ook. Maar het was niet genoeg om het verblijf in de hoofdklasse met nog een jaar te verlengen. In de play-offs over die wedstrijden was HDM de betere partij. ,,Die ploeg heeft het gewoon goed gedaan”, reageert speler Marnix Kleinsman nadat de kruitdampen zijn opgetrokken.