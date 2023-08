Na ontslag van Silberbauer zijn oud-spelers FC Utrecht kritisch: ‘Jordy Zuidam moet zijn conclusies trekken’

Dafne Schippers denkt nog niet aan stoppen, maar: ‘Als analist vind ik die sprintnum­mers ook heel gaaf’

Natuurlijk had Dafne Schippers deze week liever op de gloednieuwe atletiekbaan in Boedapest gestaan, waar het WK atletiek tot en met zondag wordt gehouden. Het werd Hilversum, waar ze aanschuift als analist in de studio van de NOS. ,,Dit is de kans om mijn kennis met Nederland te delen.”