Na verlies tegen PSV: cocktail aan onrust staat op uitbarsten bij FC Utrecht

Fans PSV en FC Utrecht zetten 'gevecht’ tijdens wedstrijd in Eindhoven voort met spandoeken en spreekko­ren

Zaterdagavond kwam het niet tot een fysiek gevecht tussen fans van PSV en FC Utrecht. Daar stak de politie in Best een stokje voor door 47 Utrecht-hooligans op te pakken. Tijdens de wedstrijd zondagmiddag werd de strijd min of meer voorgezet, nu met spandoeken en spreekkoren.

16 oktober