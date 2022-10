Naast Bas Dost is ook FC Utrecht-coach Henk Fraser een twijfelgeval voor SC Heerenveen-uit

En dat laatste voorbehoud is ook van toepassing op trainer Henk Fraser, die al enkele dagen geveld is door de griep. Vandaar dat zijn rechterhand Ranković in het Abe Lenstra Stadion mogelijk de eindverantwoordelijke is, een taak die hij in het verleden kort vervulde bij ADO Den Haag. ,,Als dat moet, dan is het zo”, was de geboren Serviër koeltjes onder dat eventuele vooruitzicht. ,,Ik heb elk uur contact met Henk, we weten wat we willen.”