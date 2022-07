Naomi Andringa met softbalsters UVV riant op kop: ‘Ik durf de hoofdklasse wel in’

‘We willen voor het kampioenschap gaan. Als het één jaar kan, dan is dat dit jaar’, zei Robin Stoevelaar voor aanvang van dit seizoen. De coach van de softbalsters van UVV lijkt gelijk te krijgen, want zijn ploeg gaat na 24 van de 40 duels riant aan de leiding in de eerste klasse. UVV heeft 40 punten, Onze Gezellen 36 en Euro Stars 34. Omdat Onze Gezellen 2 niet kan promoveren, het eerste team komt al in de hoofdklasse uit, is Euro Stars de enige concurrent voor de Utrechtse vrouwen.