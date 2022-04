Nick van Nieuwkerk bevrijdt FC Breukelen: ‘Ik heb liever dat de spitsen er 20 maken’

Op het moment dat de nederlaag aanstaande was, schoot Nick van Nieuwkerk FC Breukelen in de zevende minuut van de blessuretijd naar een onverdiend gelijkspel tegen Woudenberg: 2-2. ,,FC Breukelen hoort thuis in de eerste klasse.”