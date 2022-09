Nieuwe prikkel voor Ryan Kos bij Jonathan: ‘Er ontstonden kleine irritaties bij mezelf’

Rob Zomer maakte het zoals wel vaker niet ingewikkelder dan het is. Een tactisch steekspel? Een uitgedokterd plan? ,,Eigenlijk was het een noodsituatie”, antwoordde de trainer van Jonathan op de vraag waarom hij Ryan Kos had omgeturnd van centrale verdediger tot rechtsbuiten. ,,We hebben heel veel verdedigers, maar niet zo veel aanvallers. Ryan is één van de meest aangewezen jongens om aan de zijkant te staan. Hij heeft een geweldige pass.”