Nieuwe spits bezorgt Hercules vliegende start, maar: ‘Het moet niet de Tim Waterink-show worden’

Drie maanden geleden stond Hercules met anderhalf been in de tweede divisie. Over de late treffer van ADO’20 is genoeg geschreven, maar dat de Utrechters toe zijn aan het hoogste amateurniveau bleek in de aanloop naar dit seizoen. Tweededivisionisten als Rijnsburgse Boys, TEC, Koninklijke HFC en De Treffers werden door de ploeg van René van der Kooij verslagen en ook het bekerduel tegen Ter Leede, dat op zaterdag in de derde divisie uitkomt, leverde vorige week een klinkende 5-1 zege op.