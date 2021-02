Oefenduel FC Utrecht bij NAC eindigt onbeslist

Kleuter met een winterdip? 'De pandemie is een extra risico, ook bij kinderen’

1 februari Een winterdepressie komt het meest voor bij volwassenen, maar wanneer de dagen korter worden kunnen ook kinderen en jongeren er last van krijgen. Toch zien ouders de symptomen vaak over het hoofd of ze doen ze af als ‘normale’ stemmingswisselingen.