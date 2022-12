Olivier Branderhorst viel 25 kilo af en is koploper met FC Breukelen: ‘Zat vijf keer per week in de sportschool’

In negen maanden viel Olivier Branderhorst liefst 25 kilo af. Zaterdag schoot de middenvelder FC Breukelen naar een 1-0 zege op EDO. ,,Of ik nu een biertje neem? Misschien wel een stuk of zes!”