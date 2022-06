Omar El Ghazouani gelooft nog in een wonder en houdt zich niet in tegen zijn nieuwe club DVS’33

Met 5-2 verliezen en dan zeggen dat je voetballend beter bent. Het lijkt grootspraak of een tekort aan realiteitszin, maar de bewering die Omar El Ghazouani donderdag kort na afloop van de wedstrijd tegen DVS’33 deed was zo gek nog niet. Want Hercules was, zoals zo vaak dit seizoen, in grote fases van het duel de bovenliggende partij. Een gebrek aan effectiviteit voorin en naïeve besluiteloosheid achterin werden de Utrechters in de eerste play-offwedstrijd fataal.