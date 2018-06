Ontevreden Dumic op huurbasis naar Dynamo Dresden

Bij de huurovereenkomst is door de Duitsers een optie tot koop bedongen. De 26-jarige Dumic kwam vorige zomer over van NEC en werd met veel bombarie gepresenteerd bij FC Utrecht, waar hij tot achttien wedstrijden kwam en vooral back-up was voor het vaste centrum Willem Janssen en Ramon Leeuwin.



,,Ik ben te goed om nog een seizoen op de bank te zitten", zei Dumic eerder al. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht erkent dat de ontevredenheid van Dumic over zijn rol een belangrijk onderdeel is geweest van deze huurconstructie. ,,De concurrentie achterin is groter nu ook Leon Guwara erbij is gekomen. Dumic is een A-international bij Bosnië-Herzegovina en die positie kwam onder druk te staan omdat hij hier te weinig speelde. Wij konden hem niet het perspectief bieden dat dat zou veranderen. Voor hem was het dus een essentiële keuze en in overleg zijn we tot deze oplossing gekomen."