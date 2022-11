Ontslag voor trainer Ricky Testa La Muta bij DHSC: ‘Bij elke wedstrijd die je verliest bij deze club is er stress’

De onheilstijding kwam voor Testa La Muta zondag uit het Midden-Oosten. Het was Wesley Sneijder, die in Qatar verblijft om de poulefase van Oranje te volgen, die de Utrechtse coach hoogstpersoonlijk informeerde over diens ontslag. De nederlaag tegen koploper Eemdijk was er één te veel voor Testa La Muta, die redelijk nuchter is onder de mededeling. ,,Jammer, maar het is niet anders. Binnen twee weken zit je in de omgekeerde wereld van bijna een periodetitel naar ontslag.”