‘Opgeluchte’ Van der Kooij blijft trainer bij Hercules: ‘Was wel even spannend’

Van der Kooij werd in 2020 hoofdtrainer bij Hercules, als opvolger van Jochem Twisker. Zijn eerste seizoen werd vanwege het coronavirus al na vijf duels beëindigd. Vorig seizoen stevende de ploeg af op het kampioenschap in de derde divisie. Door een treffer in blessuretijd van het slotduel met ADO’20 liepen de Utrechters de titel mis. Ook dit seizoen draait Hercules prima, de ploeg staat vierde.

Lagere tijd geflirt bij andere clubs

Van der Kooij flirtte lange tijd met andere clubs, waaronder Excelsior Maassluis, maar hij is blij dat Hercules aan zijn (financiële) wensen kon en wilde voldoen. ,,Ik ben opgelucht, want het was best wel even spannend. Het is hartstikke fijn dat ik nu weet waar ik aan toe ben en dat geldt ook voor de club en de spelers.”

Ook bestuurslid Sydney Volten is tevreden. ,,De prestaties zijn goed en er wordt goed gevoetbald met steeds meer Herculanen in de selectie. We zijn blij dat we nog minimaal één seizoen met elkaar samenwerken.”

