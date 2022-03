Opstootje bij DOVO leidt tot rode kaarten, FC Breukelen faalt tegen hekkensluiter: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Jacks’s League:

Jong FC Volendam-GVVV 2-1 (2-0).

1-0 Younes Tahia El Idrissi, 2-0 Jim Beers, 2-1 Byron Burgering

De situatie voor GVVV wordt steeds hopelozer. Na de nederlaag tegen Jong Sparta ging de hekkensluiter vanavond opnieuw tegen een beloftenteam onderuit. Uit bij Jong FC Volendam verloor de ploeg van trainer Gery Vink met 2-1.



Het is aandoenlijk om te zien hoe de supporters van ‘de Blauwen’ geloof houden in hun club. Hartstochtelijk zingend en zwaaiend met blauwwitte vlaggen waren ze met bus en al afgereisd naar het Kras-stadion. GVVV had baat bij die steun en begon hoopvol met brutaal aanvalsspel. Vink had er een paar omzettingen voor gedaan door Achraf Nejmi op de bank te laten voor aanvaller Jordi Bitter en Joshua Patrick op het middenveld te posteren. Zo stond het op papier althans, maar GVVV wisselde voorin geregeld van positie. Het leidde na twintig minuten frivool spelen bijna tot de 0-1, maar Mats Grotenbreg stuitte op de uitschuifbare benen van keeper Kayne van Oevelen.

Toen Volendam zeven minuten later de leiding pakte en de regie daarna had overgenomen, verstomde het mini-legioen uit Veenendaal. Helemaal toen de thuisploeg op slag van rust profiteerde van knullig balverlies op de helft van GVVV. Jim Beers verdubbelde eenvoudig de voorsprong.

Maar GVVV verkocht de huid duur na de pauze. Nadat Vink op het uur een driedubbele wissel had ingezet schoot Byron Burgering de aansluitingstreffer binnen. Meer hoop bleef daarna uit, of het moeten de resultaten van de concurrentie zijn, want ook nummer zeventien IJsselmeervogels en Kozakken Boys (vijftiende) verloren hun wedstrijden. ASWH kwam niet in actie.

Derde divisie:

DOVO-FC Lisse 0-0 (0-0)

DOVO herstelde zich knap van het debacle tegen SteDoCo. Vanavond kwam nummer twee FC Lisse op bezoek. De Veenendalers hielden de kampioenskandidaat in een roerig potje op 0-0. De ontmoeting eindigde met twintig spelers op het veld. Na een opstootje in de veertigste minuut waarin weinig gebeurde, trok scheidsrechter Erik ter Brake rood voor Daan Disveld van DOVO en David Verweij.

De leidsman wist na de pauze opnieuw de ogen op zich gericht. Toen de Veenendalers op het uur al dicht bij een voorsprong waren geweest, leken ze even later alsnog de 1-0 te maken. Leek, want een minuut na het juichmoment werd de goal alsnog afgekeurd. Aan het enerverende avondje kwam een passend einde: diep in blessuretijd redde Jeroen Vrolijk op een schot van Tom Noordhoff en antwoordde DOVO met een bal op de lat.

Eerste klasse:

FC De Bilt-Sliedrecht 1-2 (0-2).

1-2 Sam Eerdmans

FC De Bilt verloor op eigen veld van Sliedrecht. Tot zes minuten voor tijd hield de gehavende ploeg van John Vink het vol. Toen schoot Sliedrecht een vrije trap binnen. Vlak voor rust werd het ook nog 0-2. FC De Bilt kreeg een paar kansen, maar het duurde tot zes minuten voor tijd, voordat de aansluitingstreffer volgde. Aanvoerder Sam Eerdmans schoot raak vanaf de strafschopstip, maar de gelijkmaker viel niet meer.

FC Breukelen-Almkerk 2-2 (2-2).

1-0 Nick van Nieuwkerk, 2-0 Nicolaj Mihajlov

FC Breukelen verspeelde vanavond opnieuw dure punten. In het inhaalduel met hekkensluiter Almkerk kwam de formatie van Frans Schuitemaker niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Daarmee schiet FC Breukelen, dat gedeeld voorlaatste staat in de eerste klasse C, niet veel op. Ondanks een flitsende start, met twee snelle treffers, was FC Breukelen niet staat die voorsprong vast te houden.

Derde klasse:

Houten-Brederodes 8-0 (1-0)

1-0 Pascal Peek, 2-0, 3-0 en 6-0 Jacky Hup, 4-0 Jesse Schuin, 5-0 Melvin Venus, Mitchel de Vaal, 8-0 Mike de Haas

Voor de tweede keer in vier dagen won Houten met indrukwekkende cijfers. Na de 5-0 tegen Focus’07 van zaterdag deed de formatie van Kevin Reinhard daar nu een flinke schep bovenop en werd Brederodes op eigen veld vernederd. Vleugelspeler Jacky Hup maakte een hattrick.

Zeist-Altius 0-1 (0-0)

Het lukte het gehavende Zeist voor de derde wedstrijd op een rij niet om punten te pakken. De ploeg van Richard van Schuppen verloor van Altius, dat vlak onder Zeist stond. Door de nederlaag lijkt de top-4, die meestal recht geeft op de nacompetitie, uit zicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.