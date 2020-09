Oud-prof Mounir el Hamdaoui traint mee met hoofdklasser DHSC

,,Het is even afwachten of wij hem inderdaad kunnen binnenhalen”, zegt Kruys. El Hamdaoui was als laatst actief in Qatar. Kruys is erg enthousiast over de aanvaller die een berg ervaring heeft. ,,Gisteravond deden Wesley Sneijder en Mounir mee aan het partijspel. Als staf stonden we onze vingers erbij af te likken. Mounir vond het leuk, ik ben erg gecharmeerd van hem. Ik hoop dat we hem kunnen binnenhalen, maar dat is nog geen zekerheid”, aldus Kruys.