Oud-voorzitter Kampong treedt toe tot directie FC Utrecht

FC Utrecht heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in haar directie. Paulo Steverink, financieel en operationeel directeur, vertrekt per ingang van het nieuwe kalenderjaar en wordt opgevolgd door Thijs van Es. Daarbij worden directie en rvc weer gescheiden.

Dat betekent dat voorzitter van de raad van commissarissen, Paul Verhoeff, een stapje terugdoet. Hij was gedelegeerd commissaris van de directie, maar blijft nu alleen actief als voorzitter van de rvc. Met Van Es erbij bestaat de directie van FC Utrecht nu uit drie personen, met Jordy Zuidam als directeur voetbalzaken en Joost Broerse als directeur commercie.



Nieuwe stap

,,Steverink wilde na drie jaar intensief werken een nieuwe stap extern maken”, legt Verhoeff uit. ,,En dit was een heel natuurlijk moment, net nadat we mooie cijfers hebben gepresenteerd. De rvc en de directie gaan nu weer meer uit elkaar nu we met Thijs en Joost twee nieuwe directeuren hebben.”



Broerse werd in september aangesteld als commercieel directeur. Van Es sluit zich dus op 1 januari bij de directie aan. De 42-jarige Van Es is onder meer vijf jaar voorzitter geweest van de Utrechtse omnisportvereniging SV Kampong. ,,Het is eigenlijk spontaan zo gelopen”, aldus Verhoeff. ,,Thijs was al een interessante kandidaat, maar toen was er nog niets aan de hand. Toen Steverink aangaf een nieuwe stap te willen maken, hadden we hem meteen in het vizier.”