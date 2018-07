'Oudje' Urby schrikt niet meer van Red Bull Salzburg

Doel: 17 goals Utrechter Venema herkent zichzelf af en toe in Suárez

13 juli De voorlopige topscorer van de voorbereiding bij FC Utrecht is niet Simon Makienok, Cyriel Dessers of Sander van de Streek. Nee, die eer is voorlopig weggelegd voor jeugdexponent Nick Venema (19). Die een ambitieus doel voor dit seizoen heeft: zeventien doelpunten.