Paniek blijft uit bij GVVV: ‘Het zit niet in onze aard om negatief te zijn naar de spelers toe’

De één noemde de ramadan als reden. Een ander vond dat Scheveningen ook wel een vervelende ploeg is om tegen te spelen, of het was warm op het kunstgras. Het waren slechts excuses voor het belabberde spel dat GVVV in de eerste helft op de mat had gelegd. Toen uit een niemendalletje Scheveningen op slag van de pauze de 0-1 maakte, had je daarom een stevige reactie uit het publiek mogen wachten. Maar die bleef uit.