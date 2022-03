Peter de Best van FC De Bilt was veertien maanden uit de roulatie: ‘Opluchting dat ik weer kan voetballen’

Na ruim een uur voetbal op het waterkoude sportpark van Roda’46 in Leusden ging Peter de Best erbij zitten. Ineens kon de vleugelverdediger niet meer verder. Althans, in theorie had hij verder gekund, maar trainer John Vink haalde hem uit voorzorg naar de kant. ,,Overbelasting”, luidde de conclusie van De Best. ,,In de rust merkte ik al dat ik een stijve achillespees had. Toch besloten we het om het nog even aan te kijken. Zorgwekkend is het niet, maar dinsdag spelen we alweer tegen Sliedrecht. Ik moet even pas op de plaats maken.”