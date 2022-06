Pijnlijke afzink GVVV: ‘Deze degradatie is een gevolg van de laatste zeven, acht jaar’

De revival onder trainer Gery Vink was indrukwekkend, maar de dubbele finale van de nacompetitie tegen Kozakken Boys is voor de ploeg uit Veenendaal uiteindelijk een brug te ver gebleken. Woensdagavond, in de heenwedstrijd waarin GVVV zichzelf was kwijtgeraakt, leek het pleit zo goed als beslecht, in de return (1-4) volgde de keiharde afrekening: na elf jaar voorlopig geen topclubs meer op Panhuis, maar verre uitwedstrijden naar Hoek, Harkema en Assen. En volgend seizoen keren de derby’s met aartsrivaal DOVO na jaren terug. Tot afgrijzen van vele Blauwen, maar voor het voetbal iets om reikhalzend naar uit te kijken.