Play-offs reddingsboei voor FC Utrecht: ‘Het was dit seizoen niet goed genoeg’

Niemand hoeft Mike van der Hoorn (29) de wetten van het voetbal uit te leggen. Hij kamde de Premier League uit, de Championship, de Bundesliga en de eredivisie. Boekte sensationele zeges, verloor kansloze wedstrijden. Maar afgelopen zondag schrok zelfs híj even van wat er in Tilburg gebeurde. ,,Je speelde tegen Willem II, een degradant. Toen vroeg ik me toch even af wat we daar als team allemaal aan het doen waren, toen ik naar het scorebord keek en 3-0 zag staan.”