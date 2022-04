Problemen voor DHSC, Maarssen van titelkoers, Houten houdt druk op EDO: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

DOVO boekte in de derde divisie een verrassende zege bij nummer vijf Hoek, problemen zijn er voor hoofdklasser DHSC en Maarssen lijkt de titel in de tweede klasse te kunnen vergeten. Houten houdt daarentegen druk op koploper EDO in de derde klasse. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.