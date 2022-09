Promotie met een lach en traan voor Melissa Burger: ‘Ik mis hem als vader én langs het veld’

Na de dubbele overwinning van dinsdag bij Hoofddorp Pioniers (5-15 en 0-14) hebben de softbalsters van eersteklasser UVV nog één zege nodig. Wint de ploeg van Robin Stoevelaar zaterdag één van de twee thuisduels tegen Sparks, dan eindigt het minimaal als tweede en promoveert het naar de hoofdklasse. Een week later krijgen de vrouwen in Haarlem bij DSS nóg een kans om promotie veilig te stellen. ,,We gaan echt niet vier keer verliezen”, zegt Melissa Burger vol overtuiging.