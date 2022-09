PVCV debuteert op zaterdag: ‘We begonnen te laat, daar moet het bestuur echt wat op verzinnen’

Het clubicoon

Met loterijen, bingoavonden en allerlei andere activiteiten haalde hij in vijftig jaar ruim een half miljoen euro op voor zijn cluppie, vertelde Kees van Rijnsoever (79) in juli. De inwoner van Vleuten is als gastheer, lotenverkoper en criticus hét gezicht van PVCV en uiteraard was hij zaterdag op sportpark Fletiomare, ook nu PVCV voor het eerst in haar 90-jarig bestaan op zaterdag voetbalt. Het was wennen, bekende het clubicoon.