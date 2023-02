PVCV’er Milan van Leeuwen durft weer naar huis: ‘Op het strand vertelde mijn vader wat ik beter kon doen’

Echt gezellig waren de zaterdagavonden in huize Van Leeuwen de afgelopen maanden niet. Vader Fred, coach van PVCV, en zijn zoon Milan kwamen vrijwel iedere week chagrijnig thuis, na weer een teleurstellend resultaat. Zes schamele puntjes na evenzoveel gelijke spelen, dat was de oogst van de Vleutense zaterdagtweedeklasser in dertien duels.